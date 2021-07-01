В Екатеринбурге полиция и спасатели проводят рейды по городским пляжам

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские и сотрудники МЧС проводят профилактические рейды по городским пляжам. Они проверяют соблюдение противопожарной безопасности и поведение на воде. В рамках этих мероприятий проводятся беседы с отдыхающими и раздаются информационные листовки и буклеты профилактического характера. Так, 1 июля спасатели приехали проверить озеро Чусовое в Верх-Исетском районе.

- В преддверии ближайших выходных полицейские напоминают жителям Екатеринбурга о необходимости соблюдать меры безопасности, усилить контроль за детьми, не допускать их нахождение на водоёмах без сопровождения взрослых, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, 1 июля на берегу озера Шарташ местные жители обнаружили тело 56-летнего мужчины. Предварительно установлено, что уралец отправился купаться, будучи нетрезвым, и утонул.