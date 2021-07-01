В Свердловской области бойцы ОМОН провели мастер-классы для школьников «Каникулы с Росгвардией»

Бойцы рассказали детям о своей службе, а также показали служебный транспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сотрудники ОМОН проводят акцию для школьников младших классов «Каникулы с Росгвардией». Целью мероприятий является военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, пропаганда активного и здорового образа жизни и спорта среди молодежи, подготовка будущих защитников страны.

- В Нижнем Тагиле росгвардейцы встретились с юными спортсменами физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский», а в Нижних Сергах организовали мероприятие для воспитанников районного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, -сообщают в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Бойцы рассказали детям о своей службе, а также показали служебный транспорт, за рулем которого детям разрешили посидеть. Также сотрудники ведомства провели для детей несколько мастер-классов и экскурсий, в рамках которых они могли подержать в руках настоящее оружие и примерить на себя форму.