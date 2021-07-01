В Свердловской области задержали банду из 15 человек, распространявших наркотики

Известно, что преступники действовали на территории нескольких регионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будут судить банду из 15 местных жителей, которые распространяли наркотики. Уральцев обвиняют в участии в преступном сообществе, незаконном сбыте запрещенных веществ и хранении боеприпасов. Следователи считают, что в начале 2019 года неизвестный мужчина создал две преступные группировки и создал два интернет-магазина, в котором продавались наркотики.

- Сотрудниками правоохранительных органов во время задержания злоумышленников из незаконного оборота изъято не менее 18 килограммов наркотических средств, их производных и не менее килограмма психотропных веществ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Известно, что преступники действовали на территории нескольких регионов, в том числе в Челябинской области и Пермском крае. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.