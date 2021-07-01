Под Арамилем уралец снял лося, перебегающего дорогу

Фото: скриншот видео

Житель Свердловской области снял на камеру видеорегистратора в своем автомобиле лосенка, который перебегал дорогу. Животное заметили на трассе в окрестностях Арамиля. На кадрах видно, что дикий зверь стремительно пробежал с одной стороны магистрали на другую, едва не угодив под колеса проезжающего впереди автомобиля.

- Не первый раз там видел лосенка. Бегает как безумный. Скорее всего, и родители где-то рядом. Страшно ездить. Будьте аккуратнее, - рассказал читатель КП

К сожалению, встречи с лосями для автомобилистов не всегда заканчиваются благополучно. Например, в начале июня водитель иномарки Opel сбил животное на 12 километре ЕКАД. От сильного удара зверя отбросило на встречный BMW X3. 33-летний владелец немецкого внедорожника скончался на местре происшествия.