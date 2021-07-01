В Екатеринбурге на Шарташе обнаружили тело мужчины

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент"

В Екатеринбурге вечером 1 июля в районе озера Шарташ нашли тело мужчины. Личность погибшего оперативно установили, им оказался 55-летний местный житель, который проживает на улице Артеллеристов. Об этом сообщают подписчики паблика «Инцидент. Екатеринбург».

- Предварительно, мужчина со своими знакомыми на берегу водоема употреблял спиртное, после чего они отправились купаться. Из трех только двое потом вышли на берег. Для поиска утонувшего пришлось вызывать водолаза, — рассказал паблику глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Следственный отдел по Кировскому району проводит проверку. Тело погибшего отправят вскрытие для установления точной причины смерти. Предварительно признаков криминальной смерти нет.