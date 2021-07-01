В Екатеринбурге появился центр мониторинга движения, куда будет стекаться информация со всех камер области

Торжественное открытие Центра произошло 1 июля – накануне 85-летнего юбилея Госавтоинспекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открылся Центр мониторинга передвижения транспорта (ЦАФАП). Теперь полицейским будет проще находить машины, которые находятся в угоне, а также легковушки, которые использовались во время преступлений. Также Центр будет находить машины, которые скрылись с места ДТП.

Кроме того, специалисты ЦАФАП, использую современное оборудование, смогут выявлять водителей, лишенных прав, а также находить нарушителей, имеющих задолженности по исполнительным производствам.

Сотрудники ГИБДД теперь будут получать нужную информацию с 306 рубежей по области Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сотрудники ГИБДД теперь будут получать нужную информацию с 306 рубежей по области, из них 106 в Екатеринбурге. К 1 августа их количество в областном центре возрастет до 150. Все они обеспечены видеокамерами с хорошими техническими характеристиками, что позволит полицейским более оперативно реагировать на изменения общественного порядка и дорожной обстановки по всей территории региона, в том числе на федеральных дорогах по направлению в Пермь, Тюмень, Челябинск и Курган, - рассказал пресс-секретарь свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Торжественное открытие Центра произошло 1 июля – накануне 85-летнего юбилея Госавтоинспекции, который по всей стране будет отмечаться 3 июля. ЦАФАП расположен в здании УГИБДД по Свердловской области на улице Чкалова.

Начальник УГИБДД Алексей Спиридонов и куратор Центра Дмитрий Кузнецов рассказали, что экипажи ГИБДД, патрулирующие территорию, смогут оперативно получать информацию о машинах, владельцы которых хитрят с законодательством. Речь идет о тех нарушителях, которые, в частности, заклеивают госномера, снимают транспортное средство с учета, но при этом продолжают на нем ездить, использую при этом номера иностранных государств.

Инспекторами ГИБДД уже установлено порядка 700 фактов, когда нарушители ездили с госномерами других стран.