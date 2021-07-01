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Здоровье1 июля 2021 17:37

В Нижнем Тагиле закончились места в стационарах для больных коронавирусом

Пациентов перевозят в соседние населенные пункты
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Пациентов, в случае если требует ситуация, переводят в медучреждения Кувшвы, Нижней Салды

Пациентов, в случае если требует ситуация, переводят в медучреждения Кувшвы, Нижней Салды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городской больнице № 1 и инфекционном отделении Нижнего Тагила, где лечат больных COVID-19, закончились места для пациентов. Речь идет о 850 койках для зараженных. Всех новых поступающих развозят по соседним населенных пунктам.

- Маршрутизация зависит от ряда факторов, в том числе от возможностей, которые имеются у медучреждений, где развернуты «ковидные» госпитали. Пациентов из Нижнего Тагила, в случае если требует ситуация, переводят в медучреждения Кувшвы, Нижней Салды, - сообщают в оперштабе Свердловской области.

Также некоторых зараженных коронавирусом перевозят в отделение, которое развернули в местной психиатрической больнице.