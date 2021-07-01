Министр культуры Российской Федерации прилетела на открытие центра «Эрмитаж-Урал»

Фото: Instgram Евгения Куйвашева

В Екатеринбург на открытие «Эрмитаж-Урал» прилетел министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Она вместе с губернатором Евгением Куйвашевым дала старт работе культурно-просветительского центра. По словам чиновников, новое пространство объединяет временные и постоянные экспозиции Государственного Эрмитажа.

- Главе Минкультуры России продемонстрировали возможности нового реставрационно-хранительского корпуса. В нем размещены реставрационные мастерские, оснащенные современной техникой, а также помещения для распаковки и хранения экспонатов, - сообщают в департамент информационной политики Свердловской области.

На создание центра было выделено больше 500 миллионов рублей. Посетители смогут прийти на выставку с 3 июля, в списке экспонатов около 80 произведений, среди которых работы Клода Моне, Поля Гогена, Огюста Гогена, Винсента Ван Гога и других.