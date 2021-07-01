В Екатеринбурге 44-летняя женщина отправила мошенникам больше миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 44-летняя местная жительница лишилась 1.2 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Женщина обратилась в полицию 30 июня и пожаловалась, что накануне ей позвонил неизвестный мужчина и представился финансовым специалистом. Он заявил, что на екатеринбурженку пытаются оформить кредит. Чтобы не потерять свои деньги, жертве предложили оформить займ на себя, что она и сделала.

- Звонивший добавил, что полученные средства нужно будет перевести на «безопасные» счета, которые ей укажут. Доверчивая горожанка согласилась и выполнила все указания аферистов, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

После того, как женщина отдала мошенникам все деньги, звонки прекратились, только после этого она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».