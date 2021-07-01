В Нижнем Тагиле из-за пандемии с 1 июля отменили массовые мероприятия

Согласно приказу управления культуры, ограничения наложены на июль Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле из-за пандемии коронавируса с 1 июля официально отменили все массовые мероприятия численностью более 50 человек. Планируется, что ограничительные меры продлятся до конца месяца.

- Официально отменены мероприятия в сфере культуры, открытия выставок и подобная деятельность. Согласно приказу управления культуры, ограничения наложены на июль. Далее будем ориентироваться по эпидемиологической ситуации, - отмечают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Местное издание ТагилСити отмечает, что запрет не распространяется на работу музеев, библиотек и кинотеатров. В этих учреждениях мероприятия будут проводиться с соблюдением всех норм безопасности. Напомним, 1 июля в Свердловской области коронавирус подтвердили у 277 уральцев.