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Общество1 июля 2021 15:35

В Нижнем Тагиле из-за пандемии с 1 июля отменили массовые мероприятия

Под запрет попали мероприятия в сфере культуры
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Согласно приказу управления культуры, ограничения наложены на июль

Согласно приказу управления культуры, ограничения наложены на июль

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле из-за пандемии коронавируса с 1 июля официально отменили все массовые мероприятия численностью более 50 человек. Планируется, что ограничительные меры продлятся до конца месяца.

- Официально отменены мероприятия в сфере культуры, открытия выставок и подобная деятельность. Согласно приказу управления культуры, ограничения наложены на июль. Далее будем ориентироваться по эпидемиологической ситуации, - отмечают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Местное издание ТагилСити отмечает, что запрет не распространяется на работу музеев, библиотек и кинотеатров. В этих учреждениях мероприятия будут проводиться с соблюдением всех норм безопасности. Напомним, 1 июля в Свердловской области коронавирус подтвердили у 277 уральцев.