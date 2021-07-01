Изменения движения автобусов в Екатеринбурге можно отследить в интернете

С 1 июля 2021 года десятки маршрутов переименованы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 июля часть маршрутов общественного транспорта курсирует под новыми номерами. Чтобы горожанам было проще пользоваться автобусами, в мэрии создали несколько сервисов, при помощи которых через интернет можно отследить движение общественного транспорта.

Об этом рассказал специалист Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга. Информацию о приложениях можно получить на специальном портале Маршрут.екатеринбург.рф.

Здесь можно уточнить остановки общественного транспорта, узнать интервалы движения, время прибытия к пункту назначения.

Кроме того, пользователи смартфонов могут скачать приложение «Hubb: городской транспорт», которое определит место вашего нахождения, отобразит городской транспорт, покажет ближайшие остановки и точное время прибытия автобуса.

Сторонние приложения, например Bustime, могут отображать маршруты некорректно.

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