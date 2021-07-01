Клиентов ВТБ будет консультировать виртуальный менеджер

Фото: предоставлено пресс-службы ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

ВТБ запустил в работу виртуального клиентского менеджера. Он поможет потребителю решить финансовые задачи, а также подберет для него персональные потенциально интересные предложения. Внедрение технологии уже стартовало в офисах банка, а к 2022 году планируется интегрировать ее в приложение ВТБ Онлайн.

С помощью виртуального менеджера каждый клиент ВТБ сможет получить наиболее подходящий ему продукт, а также индивидуальную подборку оптимальных предложений. Сейчас для этого надо посетить офис банка, где при поддержке консультанта клиенту необходимо ответить на ряд вопросов. Исходя из озвученных потребностей, виртуальный клиентский менеджер предложит наиболее релевантные финансовые инструменты, которые будут отражены на экране устройства сотрудника в виде удобных для чтения виджетов.

На начальном этапе виртуальный клиентский менеджер будет доступен при общении с сотрудником в офисе банка, но уже к 2022 году он будет интегрирован в мобильное приложение. В дальнейшем виртуальный менеджер сможет напоминать своему владельцу о важных событиях: например, когда истекает срок действия банковской карты, договора индивидуального банковского сейфа, о сроках плановых платежей по кредитам и др.

- Одной из стратегических задач трансформации сети ВТБ является унификация клиентского опыта, а также процесса коммуникации клиента и сотрудника. Работа виртуального клиентского менеджера является важным шагом в ее решении. Универсальный алгоритм не только выберет лучшие варианты для финансовых потребностей клиента, но и максимально персонализирует потенциально интересные продукты, учитывая индивидуальные предпочтения. Мы рассчитываем, что использование этого инструмента совместно с сотрудником банка, а позднее – и самостоятельная работа клиента с виртуальным менеджером, станут еще одним каналом эффективного обслуживания, – отметил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ Антон Шикуло.

Кроме виртуального менеджера для клиентов банка, ВТБ также запустил виртуального ассистента для сотрудников, который поможет им повысить личную эффективность. Персональные рекомендации этого помощника охватывают четыре направления: операционное качество, степень эффективности руководителей, продажи и этику обслуживания. В сфере операционного качества виртуальный ассистент поможет раскрыть преимущества цифрового подписания банковских документов, соблюдать стандарты обслуживания клиентов и работы с документами.

В рамках пилотного запуска за первый месяц работы виртуального ассистента 5,4 тыс. сотрудников уже получили более 78 тыс. индивидуальных рекомендаций, большая часть которых нацелена на повышение эффективности в продажах. Сотрудники стали значительно чаще озвучивать клиентам персональные предложения, доля цифрового подписания документов за месяц повысилась на 3 п.п., составив 50%.