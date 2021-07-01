В центре Екатеринбурга 19-летний парень, угрожая ножом, украл у студента седьмой IPhone

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Ранним утром 24 июня, 19-летний парень, гуляя рядом со своим домом по улице Вайнера, решил ограбить студента колледжа, который также прогуливался по центру Екатеринбурга. Молодой человек стал угрожать прохожему ножом и потребовал отдать седьмой IPhone, который тот держал в руках. Студент не стал рисковать и отдал телефон.

Инцидент произошел еще неделю назад, 24 июня. Сегодня полицейские рассказали, что напавшего на студента парня, задержали.

- Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 5 задержан 19-летний подозреваемый в разбойном нападении на 18-летнего студента одного из Екатеринбургских колледжей. Им оказался ранее не судимый гражданин 2001 года рождения, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

На молодого человека завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия). Сейчас он находится под стражей. Его грозит до 10 лет лишения свободы.

Полиция подозревает, что молодой человек мог нападать на прохожих, чтобы ограбить, не один раз. Силовики просят пострадавших от подозреваемого сообщать об этом в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-05 или 102 (02).