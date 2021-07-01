Евгений Куйвашев назначил управляющим Южным управленческим округом Александра Гетманчука

Глава региона представил нового сотрудника членам правительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Александра Гетманчука управляющим Южным управленческим округом.

По данным департамента информационной политики, ранее Александр Гетманчук больше 16 лет работал в органах прокуратуры. До назначения на должность управляющего он работал в должности начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области.

- Уверен, ему пригодится опыт работы при исполнении новых должностных полномочий, - отметил губернатор.

Сегодня, 1 июля, глава региона представил нового сотрудника членам правительства. Евгений Куйвашев попросил коллег выстроить с новым управляющим эффективное взаимодействие.