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Общество1 июля 2021 13:07

Исполнительным директором Кольцово назначили Александра Пастухова

Ранее он занимал должность заместителя исполнительного директора аэропорта
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: пресс-служба Кольцово

Фото: пресс-служба Кольцово

Должность исполнительного директора Кольцово занял Александр Пастухов. Последние четыре года он работал директором по производству и заместителем исполнительного директора екатеринбургского аэропорта. Он вступил в должность сегодня, 1 июля.

-В зону ответственности Александра Пастухова в новой должности будет входить - операционное управление предприятием, развитие маршрутной сети, улучшение инфраструктуры аэропорта, в том числе контроль за реконструкцией Кольцово, запланированной на ближайшие годы, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Александру Пастухову 31 год. В Кольцово он пришел сразу после получения высшего образования и работает здесь уже больше 10 лет.

Напомним, что Алексей Пискунов, ранее занимающий должность исполнительного директора, скончался в конце мая. Он работал в Кольцово с 2008 года.