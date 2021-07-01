Исполнительным директором Кольцово назначили Александра Пастухова

Фото: пресс-служба Кольцово

Должность исполнительного директора Кольцово занял Александр Пастухов. Последние четыре года он работал директором по производству и заместителем исполнительного директора екатеринбургского аэропорта. Он вступил в должность сегодня, 1 июля.

-В зону ответственности Александра Пастухова в новой должности будет входить - операционное управление предприятием, развитие маршрутной сети, улучшение инфраструктуры аэропорта, в том числе контроль за реконструкцией Кольцово, запланированной на ближайшие годы, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Александру Пастухову 31 год. В Кольцово он пришел сразу после получения высшего образования и работает здесь уже больше 10 лет.

Напомним, что Алексей Пискунов, ранее занимающий должность исполнительного директора, скончался в конце мая. Он работал в Кольцово с 2008 года.