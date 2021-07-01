В Екатеринбурге школа заплатит 50 тысяч ученику, сломавшему нос во время драки на физкультуре

После драки на уроке физкультуры мальчик перенес операцию и не хотел возвращаться в школу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге школа заплатит 50 тысяч ученику, получившему закрытый перелом костей носа со смещением во время драки на физкультуре. Инцидент произошел еще в феврале 2020 года. После случившегося мама мальчика обратилась в суд, так как посчитала, что им должны выплатить компенсацию морального вреда - ребенок после инцидента перенес операцию и после этого не хотел ходить на уроки и видеть одноклассников.

- Решением Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга исковые требования к МАОУ «СОШ № 178» были удовлетворены частично. С образовательного учреждения взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также расходы на оплату юридических услуг - 3 тысячи рублей и 300 рублей госпошлины, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Однако представителя школы не устроило решение суда и он принес апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Он просил снизить размер компенсации до 10 тысяч рублей, считая, что пострадавший ребенок сам проявил грубую неосторожность.

Однако суд апелляционной инстанции решил, что в действиях потерпевшего не могло быть грубой неосторожности, так как на момент инцидента ни он, ни его одноклассник не достигли 14-летнего возраста, то есть не могли правильно оценивать сложившуюся ситуацию и оставил решение Орджоникидзевского районного суда без изменений.