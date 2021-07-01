Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 1 июля 2021 года

Масочный режим на Среднем Урале сохраняется Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 102 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на Березовский, Каменск-Уральский, Первоуральск, Среднеуральск, Полевской, Кушву, Невьянск и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 94 261 человек, из которых 87 805 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 268 человек.

В настоящее время состояние 516 человек оценивается медиками как тяжелое, 317 из них размещены в палатах реанимации, 235 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 17 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 860 человек.

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