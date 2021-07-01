На Урале подростки получили серьезные травмы, влетев на скутере в УАЗ

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В деревне Сосновка Ирбитского района подростки получили серьезные травмы, влетев на скутере в УАЗ. ДТП произошло накануне, 30 июня, около 11 часов.

- 16-летний подросток, управляя скутером «Sunny», на участке дороги, имеющей закругление, двигался по встречной полосе и допустил столкновение со встречным автомобилем УАЗ под управлением мужчины 1983 года рождения, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель скутера и его 15-летний пассажир получили серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую травмы, переломы рук и ног. Оба подростка катались по деревне без шлемов. При этом их родители одобряли и то, что мальчики ездили без защиты, оправдывая это жаркой погодой и то, что они в принципе взяли скутер, не имея водительских прав. Сам байк принадлежит отцу одного из парней.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Госавтоинспекция напоминает, что именно на родителях лежит ответственность за действия и поступки их детей. Чтобы избежать трагических последствий необходимо отказаться от преждевременной покупки детям транспортных средств: мотоцикла, мопеда или автомобиля, а также контролировать досуг подростков и ограничить доступ несовершеннолетних к ключам от транспортных средств, - напомнили в УГИБДД.

На владельца скутера составили административный протокол за передачу права управления лицу, не имеющему их. Также сейчас решается вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности за неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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