Пожар в больнице №2 Полевского произошел из-за кипятильника

Задымление заметила постовая медсестра и вызвала пожарных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице №2 Полевского назвали причину пожара, который произошел накануне вечером,30 июня, в одной из палат травматологического отделения. Оказалось, что огонь разгорелся из-за не выключенного вовремя кипятильника.

- Один из пациентов включил и оставил без присмотра кипятильник, в итоге - загорелся подоконник и началось большое задымление. Задымление заметила постовая медсестра, сработала пожарная сигнализация, были вызваны пожарные, возгорание ликвидировано, никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе Полевской ЦГБ №2.

Пока в отделении, где произошел пожар, проводят уборку и косметический ремонт, пациентов временно разместили в хирургическом отделении.