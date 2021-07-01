Евгений Куйвашев сам поведет уральских единороссов в Заксобрание

Список свердловских единороссов возглавил губернатор Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловской отделение партии «Единая Россия» утвердило список кандидатов в депутаты, которые будут бороться за места в Заксобрании региона.

В тройку лидеров попал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также два бывших мэра Екатеринбурга – сенатор Аркадий Чернецкий и первый вице-губернатор Александр Высокинский.

- Фамилии кандидатов и их порядок соответствуют итогам предварительного голосования. Незначительные изменения обусловлены личными заявлениями участников. Таких заявлений было немного. При этом их место, согласно рейтингу предварительного голосования, занимает следующий кандидат, - говорит лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.

Кроме первой тройки партия определила кандидатов по одномандатным округам. Выборы в Законодательное собрание Свердловской области пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.