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Политика1 июля 2021 11:00

Евгений Куйвашев сам поведет уральских единороссов в Заксобрание

В первую тройку списка от партии попали губернатор и два бывших мэра Екатеринбурга
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Список свердловских единороссов возглавил губернатор Евгений Куйвашев

Список свердловских единороссов возглавил губернатор Евгений Куйвашев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловской отделение партии «Единая Россия» утвердило список кандидатов в депутаты, которые будут бороться за места в Заксобрании региона.

В тройку лидеров попал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также два бывших мэра Екатеринбурга – сенатор Аркадий Чернецкий и первый вице-губернатор Александр Высокинский.

- Фамилии кандидатов и их порядок соответствуют итогам предварительного голосования. Незначительные изменения обусловлены личными заявлениями участников. Таких заявлений было немного. При этом их место, согласно рейтингу предварительного голосования, занимает следующий кандидат, - говорит лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.

Кроме первой тройки партия определила кандидатов по одномандатным округам. Выборы в Законодательное собрание Свердловской области пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.