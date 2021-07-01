На «Иннопром-2021» в Екатеринбурге впервые приедет премьер-министр Михаил Мишустин

Выставка пройдет с 5 по 8 июля в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впервые за два года в Свердловской области пройдет международная промышленная выставка «Иннопром-2021». Она будет проводиться с 5 по 8 июля в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».

В этом году на выставку впервые приедет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он вместе с федеральным министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, который тоже приедет в Екатеринбург, откроют итальянский павильон на «Иннопроме-2021». Также в столице Урала ждут главу МинЖКХ РФ Ирека Файзуллина. Он примет участие в мероприятии «Промышленная политика в сфере строительства».

Ранее министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов сообщил, что международную промышленную выставку «Иннопром-2021» посетят представители 23 стран.

Напомним, что гости и участники выставки должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, либо документ о прохождении вакцинации.

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