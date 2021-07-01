В Заречном пожар произошел в частном секторе

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Заречном сегодня утром, 1 июля, пожар произошел в частном секторе. На площади 100 квадратных метров загорелся пристрой к частному жилому дому.

- В 08:25 поступило сообщение о пожаре на улице Плавильщиков. Пожар был оперативно ликвидирован, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара задействованы две единицы пожарной техники и 8 человек личного состава. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

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