В Заречном пожар произошел в частном секторе

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург
В Заречном сегодня утром, 1 июля, пожар произошел в частном секторе. На площади 100 квадратных метров загорелся пристрой к частному жилому дому.
- В 08:25 поступило сообщение о пожаре на улице Плавильщиков. Пожар был оперативно ликвидирован, - рассказали в МЧС по Свердловской области.
В тушении пожара задействованы две единицы пожарной техники и 8 человек личного состава. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор сгоревших конструкций. К счастью, в пожаре никто не пострадал.
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