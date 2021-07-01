«Эрмитаж-Урал» откроется на день раньше на время онлайн-экскурсии от Tele2

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 с помощью мобильного 4G-интернета проведет онлайн-экскурсию по залам с постоянной и временной экспозицией культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Прогуляться по музею за день до открытия смогут зрители трансляции в официальной группе оператора в сети «ВКонтакте» 2 июля в 19.00.

Проводником по центру для зрителей станет телеведущая Юлия Курочкина. Знакомить с культурно-просветительским центром участников начнет директор Екатеринбургского музея ИЗО Корытин Никита. Он расскажет об истории Эрмитажа на Урале, историческом наследии здания музея и современных изменениях, которые произошли в ходе подготовки к открытию центра.

Сначала участники экскурсии виртуально посетят временную экспозицию «От романтизма к импрессионизму». На выставке представлены произведения всемирно известных мастеров, таких как Винсент Ван Гог, Гюстав Курбе, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Поль Сезанн, Огюст Роден и другие. О том, на что стоит обратить особое внимание во время посещения выставки, зрителям расскажет Наталья Дёмина, куратор выставки, сотрудник Государственного Эрмитажа.

Следующим для гостей откроется постоянная экспозиция музея, зрителей трансляции встретит Ольга Горнуг, заведующая отделом русского и зарубежного искусств. Большая часть экспонатов была подарена Свердловской художественной галерее Государственным Эрмитажем в благодарность за хранение уникальных сокровищ Эрмитажа в Свердловске во время эвакуации в 1941-1945 годах. Ольга Горнуг расскажет о том, чем обновленная экспозиция отличается о той, что была представлена в филиале музея на Воеводина, 5.

Дина Зотова, коммерческий директор макрорегиона «Урал» Tele2:

- Мы сотрудничаем с музеем изобразительных искусств с 2018 года, открытия «Эрмитаж-Урал» мы ждали так же сильно, как и жители города. Поэтому мы с партнерами решили добавить немного «Других правил». Для начала мы проведем онлайн-экскурсию на скорости 4G за день до официального открытия. Также мы записали обновленный 4G-аудиогид по расширенной экспозиции, и все гости музея смогут воспользоваться им бесплатно. Кроме того, мы оснастили само здание музея точками для зарядки смартфонов и Wi-Fi в зонах отдыха и библиотеке, так что гости смогут всегда оставаться на связи. Разумеется, мы помним о наших клиентах, так каждое воскресенье они могут бесплатно посетить музей.