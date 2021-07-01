На Урале два человека пострадали в ДТП по пути на отдых

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 16 километре трассы Нижняя Салда – Басьяновский накануне вечером, 30 июня, перевернулся Geely с пятью людьми в салоне. Двое из них – 22-летний водитель и 16-летняя девочка получили травмы и госпитализированы в больницу.

- Водитель автомобиля Geely движущийся со стороны города Нижняя Салда в сторону поселка Басьяновский, выбрал скорость, не обеспечивающую водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, допустил занос автомобиля с последующим опрокидыванием транспортного средства, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель рассказал госавтоинспекторам, что он ехал со скоростью около 80 км/ч и не справился с управлением, так как не учел дорожные условия, потому что впервые был на этой дороге. Друзья ехали к месту, где собирались отдохнуть.

Все находящиеся в салоне машины были пристегнуты. Водителя проверили на алкоголь, он оказался трезв. Молодой человек ездит за рулем всего год и действительно мог не справится с управлением на незнакомой дороге, к тому же оказавшейся неровной.

- Сотрудниками ГИБДД выявлены недостатки содержания улично-дорожной сети в виде дефектов проезжей части дороги в виде выпучин и просадок, плохая различимость сигнальных столбиков при наличии травы и древесно-кустарниковой растительности, отсутствие дорожных знаков «Направление поворота», - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Недостатки, обнаруженные на трассе, предстоит устранить организации, осуществляющей содержание автодороги.

Госавтоинспекция напоминает, что водителям при управлении транспортными средствами необходимо выбирать скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.