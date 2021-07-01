В Полевском из горящего здания ЦГБ № 2 эвакуировали 44 человека

Огонь вспыхнул в одной из палат больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском накануне вечером, 30 июня, пожар произошел в ЦГБ № 2 на улице Сталеваров. Огонь вспыхнул в одной из палат и повредил мебель, подоконник и внутреннюю отделку.

- Пожарно-спасательными подразделениями спасены 10 человек и по лестничным маршам эвакуированы 34 человека, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. На место пожара выезжали 14 человек личного состава и пять единиц техники. С огнем пожарные справились спустя немного больше часа после сообщения о пожаре.

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