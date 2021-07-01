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Общество1 июля 2021 6:20

Больнице №1 Нижнего Тагила выделят дополнительные деньги

Они пойдут на ремонт травмпункта и оплату труда сотрудников
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: Константин Шестаков

Фото: Константин Шестаков

Городскую больницу №1 Нижнего Тагила посетил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Он проверил работу госпиталя для пациентов с коронавирусом и встретился с администрацией больницы и профсоюзной организацией. После этого было принято решение выделить больнице дополнительные деньги.

- По результатам встречи принято решение о выделении дополнительных средств на ремонт травмпункта. Также решен вопрос о выделении дополнительных средств для поддержания стабильной деятельности больницы, в том числе в части оплаты труда сотрудников медорганизации, - рассказал пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков.

Председатель первичной профсоюзной организации больницы Татьяны Усатовой отметила, что во время беседы с министром они пришли к определенным соглашениям и договоренностям. Также она добавила, что было решено, что профсоюз и администрация больницы договорились вместе решать проблемы медучреждения.