В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» на несколько часов задержали рейс до Сочи

На рейс ожидается 192 пассажира, из них 49 детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 июня в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» задержали регулярный рейс U6-321 из уральской столицы в Сочи. Воздушное судно A-320 «Уральских авиалиний» должно было вылететь по расписанию в 15:05 по местному времени.

- Планируемое время вылета 20 часов 40 минут. На рейс ожидается 192 пассажира, из них 49 детей. Оказание услуг пассажирам, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры, - сообщают в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Это не первый раз, когда самолеты «Уральских авиалиний» задерживают вылеты из Сочи в Екатеринбург и обратно. 28 апреля пассажирам, летевшим с юга России на Урал, пришлось ждать несколько часов. В пресс-службе компании задержку рейса объяснили поздним прибытием воздушного судна в аэропорт.