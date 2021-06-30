В Новоуральске мужчина «заминировал» торговый центр, супермаркет и магазин «Золотая рыбка»

Силовики проверили объекты и не нашли там взрывных устройств Фото: Алексей БУЛАТОВ

В закрытом городе Новоуральске, расположенном в Свердловской области, мужчина пообещал взорвать торговый центр, а также ювелирный магазин. К счастью, информация от лжетеррориста не подтвердилась. Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, 29 июня на электронную почту регионального УФСБ поступило письмо.

Отправитель представился основателем террористической организации по имени Игорь. Он заявил, что ночью группировка заложила мощнейшие взрывные устройства на трех объектах Новоуральска: в торговом центре «МегаМастер», супермаркете «Доброцен», а также в ювелирном магазине «Золотая рыбка».

- Все взрывные устройства снабжены мощнейшими взрывными механизмами, которые дадут о себе знать сегодня в 14:00. Данные объекты будут подорваны синхронно. Будет уничтожено все, что находится в радиусе 40 метров. Данные игрушки можно деактивировать только удаленно при помощи звонка. Все сумки с детонаторными устройствами очень хорошо замаскированы их не составит труда определить только по снимкам, сделанным нашей группировкой. Хотите ли вы спасти жизни людишек? – говорилось в письме.

Злоумышленник обещал взорвать все эти объекты, если силовики не отправят SMS с кодовым словом на определенный номер телефона. Как выяснят правоохранители, он принадлежит жителю Екатеринбурга.

После получения этого сообщения силовики начали проверять указанные объекты в Новоуральске. Но никаких подозрительных предметов там обнаружено не было. Сейчас они ищут мужчину, который отправил данное сообщение и на которого был зарегистрирован номер телефона.