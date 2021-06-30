В Верхней Пышме мужчину посадили на 11 лет за сбыт наркотиков

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме осудили 33-летнего молодого человека, который занимался сбытом наркотиков. В декабре 2018 года мужчина приобрел запрещенные вещества для личного использования. Для этого ему пришлось найти тайник с «закладкой» на трассе Екатеринбург-Серов. Общая масса наркотика составила 166 граммов, чуть позже он разделил его на несколько частей.

- Некоторое время спустя подозреваемому позвонил мужчина и попросил его продать ему для личного употребления наркотики за 30 тысяч рублей. Мужчина согласился на продажу и назначил время и место встречи, - сообщают в МО МВД России «Верхнепышминский».

Через неделю сбытчика задержали сотрудники уголовного розыска. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». По решению суда наркосбытчик отправится в колонии строгого режима на 11 лет.