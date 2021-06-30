В зоопарке Екатеринбурга животных кормят мороженым, чтобы спасти от жары

Фото: пресс-служба екатеринбургского зоопарка

Жара в Екатеринбурге бьет температурные рекорды. В такую погоду тяжело не только людям, но и животным. В городском зоопарке слониха Даша, львы, ягуары, обезьяны, попугаи радуются теплу в летних вольерах, эти питомцы привычны к такому лету. Жители умеренного пояса тоже любят погреться в лучах уральского солнца.

- Сотрудники зоопарка обеспечивают животных всем необходимым в условиях летней жары – это и теневые зоны, где можно укрыться от палящего солнца, и уютные домики и берлоги, где температура воздуха ниже температуры окружающей среды, - сообщают в пресс-службе екатеринбургского зоопарка.

Для животных проводят водные процедуры, бассейны с холодной водой позволяют им освежиться в любое время. Также их кормят мороженым. В специальные брикеты кладут рыбу, фрукты, овощи, заливают водой и замораживают.