В заповеднике «Денежкин камень» потушили крупный пожар

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин камень"

В уральском природном заповеднике «Денежкин камень» потушили крупный пожар, который начался еще 18 июня. Его площадь составила порядка 63 гектаров. Предварительной причиной возгорания стал удар молнии во время грозы, которая пришла в регион 17 июня. На месте работали сотрудники заповедника и бойцы Авиалесоохраны.

- 20 июня в 12:39 в заповеднике "Денежкин Камень" объявлена ликвидация пожара №1. Второй пожар продолжают окарауливать 10 сотрудников заповедника, - сообщают в пресс-службе заповедника «Денежкин камень».

Второй пожар вспыхнул 21 июня. Возгорание сотрудники заповедника «Денежкин Камень» обнаружили около Вересового Увала в нескольких километрах от реки Сосьвы, после чего в Североуральске создали оперативный штаб.