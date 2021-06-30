В Красноуральске школьник покончил с собой

По факту гибели школьника проводится проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 июня в поселке Краснодольск рядом под Красноуральском покончил с собой 16-летний школьник. Рядом с его телом на улице Береговой был найден сотовый телефон, записки подросток не оставил. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в силовых кругах.

Известно, что парня воспитывала мать, так как отец умер. Школьник вместе с ней проживал в Нижнем Тагиле. На учете в ПДН погибший не состоял.

По факту гибели подростка проводится проверка.