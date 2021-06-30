Супруги попались на краже товаров в магазине Нижнего Тагила

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Супружеская пара - 36-летний мужчина и 24-летнея женщина попались на краже товаров в магазине Нижнего Тагила на Свердловском шоссе. В торговую точку они наведывались два раза. В первый раз они вынесли из магазина средства личной гигиены на 2 тысячи рублей. Во второй раз супруги уже решили «закупиться» надолго, сложив в рюкзаки косметические средства, шампуни, детские товары, напитки, кофе, мясную продукцию, нижнее белье и экзотические фрукты, всего на шесть тысяч рублей.

- Набив сумки «покупками» супруги проследовали к кассе, оплатили часть товара и поспешили к выходу, но на пути были задержаны сотрудниками магазина, а позже переданы прибывшим на место полицейским. Доставленные в отдел полиции мужчина и женщина во всем признались, объяснили свой поступок тем, что имеют недостаточное количество денежных средств, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Ранее к уголовной ответственности ни мужчина, ни женщина не привлекались. Кроме того, оба имеют постоянное место работы. На парочку завели два уголовных дела - за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору и покушение на кражу. Им грозит до пяти лет лишения свободы.