Мэр Краснотурьинска приехал к женщине, которая пожаловалась Путину на отсутствие газа

Александр Устинов приехал в гости к местной жительницы. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

- Жду доклад! – прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев фотографию, на которой глава Краснотурьинска Александр Устинов общается с 70-летней пенсионеркой Светланой Култыгиной.

Женщина пожаловалась президенту России Владимиру Путину во время Прямой линии 2021 года на отсутствие газа, хотя, по ее словам, к домам местных чиновников «голубое топливо» подведено.

Президент пообещал заняться вопросом, а в это время Евгений Куйвашев уже общался с мэром Краснотурьинска по поводу того, почему в домах горожан нет газа?

Светлана Култыгина пожаловалась на отсутствие газа президенту. Фото: скрин с видео Прямой линии с Владимиром Путиным

Сразу после разговора губернатора и мэра последний отправился в гости к Светлане Култыгиной, проживающей в частном доме.

- Ой, кто-то идет ко мне, в калитку заходят какие-то люди, - сказала Светлана во время беседы с корреспондентом «КП-Екатеринбург» по телефону. Оказалось, что, действительно, сам мэр пожаловал.

О результатах встречи Александр Устинов доложит не только главе региона, но и, возможно, региональному СКР, который уже начал проверку на предмет халатности в действиях чиновников, а также областная прокуратура – ведомство проводит собственную проверку.

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