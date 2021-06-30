Прокуратура проверит, почему жительнице Краснотурьинска, которая пожаловалась Владимиру Путину, не провели газ

Фото: Скрин с видео телеканала "Россия 24"

На «Прямой линии» 30 июня 2021 с президентом России прозвучал вопрос из Краснотурьинска Свердловской области. Пенсионерка Светлана Култыгина пожаловалась на то, что уже дважды обращается к Владимиру Путину с одной и той же проблемой. Женщина просила провести к ее дому газ, но ситуация до сих пор не изменилась. Хотя в прошлом году в Министерстве ЖКХ и энергетики Свердловской области обещали помочь.

- К вашему участку должна быть бесплатно подведена газовая труба, - заявил Владимир Путин.

Уже спустя несколько минут в калитку к Светлане Култыгиной явились представители местной власти во главе с мэром Краснотурьинска Александром Устиновым.

В свою очередь активизировались областные следственный комитет и прокуратура. СК начал доследственную проверку по статье «Халатность», а прокуратура проверит соблюдения требований законодательства при подключении частного жилого дома к системе газоснабжения.

- Будет дана оценка соблюдению требований законодательства о порядке рассмотрения обращений со стороны должностных лиц органов власти, - добавили в Свердловской прокуратуре. - По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав заявительницы.