СК начал проверку после обращения пенсионерки из Краснотурьинска к президенту

Следователи проверят документацию и дадут ситуации правовую оценку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет начал проверку после того как 70-летняя пенсионерка из Краснотурьинска обратилась к президенту Владимиру Путину во время прямой линии.

Светлана Култыгина пожаловалась главе государства на то, что в ее доме отсутствует газ. При этом, по словам пенсионерки, рядом находятся дачи руководства города и они газифицированы.

- По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СКР по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки на предмет возможного наличия в действиях (бездействии) должностных лиц признаков преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность), - рассказали в пресс-службе регионального СК.

В ходе проверки следователи проанализируют документацию и восстановят полную картину ситуации. По итогам проверки действиям руководства города будет дана правовая оценка.

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