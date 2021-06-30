В Екатеринбурге зафиксирован температурный рекорд

воздух в столице Урала прогрелся до +35 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стоит аномальная жара. Сегодня воздух в столице Урала прогрелся до +35 градусов и побил температурный рекорд этого дня. Такая же жара 30 июня стояла в далеком 1954 году. Тогда синоптики зафиксировали температуру +34,6 градуса.

- Температура очень высокая. Жара обновила абсолютный максимум этого дня. Как видите, этому дню не очень везло с жарой - температурный рекорд был зафиксирован очень давно более полувека назад, - рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. - Сейчас на Урале стоит мощный высокий антициклон. В метеорологии принято называть такие циклоны блокирующими. Они способствуют разогреву атмосферу.

Напомним, что синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, что к выходным аномальная жара спадет. На Урал с Европейской территории России надвигается циклон, который принесет облака, дожди и грозы.