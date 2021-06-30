ЕВРАЗ КГОК повышает качество агломерата

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

– ЕВРАЗ КГОК намерен изменить технологию производства агломерата и ввести в процесс спекания обожженную известь собственного производства, замещая часть сырого известняка. Переход на новую технологию позволит повысить горячую прочность агломерата, увеличить объемы производства на 400 тысяч тонн, с 3,6 до 4 млн тонн в год. Инвестиции в проект превысят 1 млрд рублей.

Также реализация проекта будет иметь экологический эффект, поскольку позволит на 5% снизить расход твердого топлива и, соответственно, выбросы в атмосферу. Расход сырого известняка сократится на 23%.

Мощности для изготовления обожженной извести будут построены в цехе обжига известняка ЕВРАЗ НТМК в городе Кушва. На площадке начаты строительные работы. Будет проведен капитальный ремонт обжиговой печи мощностью до 150 тыс. тонн сырья в год, построен дробильный комплекс, в котором сырая известь будет измельчаться до крупности менее 0,5 мм. Затем добавка будет доставляться на фабрику окускования ЕВРАЗ КГОКа, где будет построен автоматизированный комплекс по приемке, хранению и дозированию обожженной извести.

- Мы ведем серьезную работу по повышению качества агломерата, так как от этого напрямую зависит эффективность доменного передела ЕВРАЗ НТМК, с которым мы работаем в единой производственной связке, - отметил исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Александр Принев. – Изменение технологии производства агломерата позволит увеличить объемы его производства и как следствие производство чугуна, а также снизить аглоотсев в доменном цехе на 18%».

Завершить проект планируется в начале марта 2022 года. Будет создано 65 новых рабочих мест.