Прокурор Свердловской области проверил ИК-2 в Екатеринбурге

Прокурор посетил ИК-2 в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокурор Свердловской области Борис Крылов посетил с проверкой исправительную колонию №2 в Екатеринбурге, где он обратил внимание на соблюдение требование закона.
Прокурор осмотрел состояние жилых помещений, отделение карантина, изолятор и производственные участки колонии. Во время визита на прием к Борису Крылову записались четверо осужденных граждан.
По итогам визита в ИК-2 выявили ряд нарушений в сфере материально-бытового обеспечения заключенных, а также санитарных норм. Заведены административные дела из-за нарушений санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.