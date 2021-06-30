Прокурор Свердловской области проверил ИК-2 в Екатеринбурге

Прокурор посетил ИК-2 в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокурор Свердловской области Борис Крылов посетил с проверкой исправительную колонию №2 в Екатеринбурге, где он обратил внимание на соблюдение требование закона.

Прокурор осмотрел состояние жилых помещений, отделение карантина, изолятор и производственные участки колонии. Во время визита на прием к Борису Крылову записались четверо осужденных граждан.

По итогам визита в ИК-2 выявили ряд нарушений в сфере материально-бытового обеспечения заключенных, а также санитарных норм. Заведены административные дела из-за нарушений санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.