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Общество30 июня 2021 13:11

Прокурор Свердловской области проверил ИК-2 в Екатеринбурге

На прием к Борису Крылову записались четверо заключенных
Источник:kp.ru
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Прокурор посетил ИК-2 в Екатеринбурге

Прокурор посетил ИК-2 в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокурор Свердловской области Борис Крылов посетил с проверкой исправительную колонию №2 в Екатеринбурге, где он обратил внимание на соблюдение требование закона.

Прокурор осмотрел состояние жилых помещений, отделение карантина, изолятор и производственные участки колонии. Во время визита на прием к Борису Крылову записались четверо осужденных граждан.

По итогам визита в ИК-2 выявили ряд нарушений в сфере материально-бытового обеспечения заключенных, а также санитарных норм. Заведены административные дела из-за нарушений санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.