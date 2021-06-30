В Нижнесинячихинской школе нашли множество нарушений

Педагоги по химии, немецкому языку, изобразительному искусству и основам безопасности жизнедеятельности учили ребят, не имея необходимого образования Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале, в Нижнесинячихинской школе - филиале МОУ «Верхнесинячихинской школы № 2» прокуратура нашла множество нарушений. В учебное заведение специалисты ведомства нагрянули с проверкой после обращения местного жителя.

Сотрудники прокуратуры в частности выяснили, что в школе собирали с родителей деньги под видом добровольных пожертвований на ремонт кабинетов, а учеников заставляли делать работу, не входящую в образовательную программу, без их согласия и согласия взрослых. Кроме того, во время проверки оказалось, что педагоги по химии, немецкому языку, изобразительному искусству и основам безопасности жизнедеятельности учили ребят, не имея необходимого образования по этим предметам.

Также специалисты надзорного ведомства установили, что в школе обучали 12 детей с ограниченными возможностями здоровья, притом, что для них не было организовано двухразовое горячее питание и коррекционные занятия. И это только некоторыенарушения.

- Прокуратура главе муниципального образования Алапаевское внесла представление, по результатам рассмотрения которого 6 ответственных должностных лиц, в том числе начальник управления образования, директор школы и заведующая филиалом привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора, - рассказали в областной прокуратуре.

После вмешательства надзорного ведомства все нарушения были устранены.