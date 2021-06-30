Иннопром-2021 посетят гости из 23 стран

"Иннопром" проведут с соблюдением мер безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международную промышленную выставку «Иннопром-2021» посетят представители 23 стран. Об этом сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Также на открытии выставки ждут российского премьера Михаила Мишустина и федерального министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Они откроют итальянский павильон на «Иннопроме».

Также в выставке примут участие глава МинЖКХ РФ Ирек Файзуллин, который примет участие в мероприятии «Промышленная политика в сфере строительства».

Гости и участники выставки «Иннопром» должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, либо документ о прохождении вакцинации.

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