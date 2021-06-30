Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июня 2021 12:52

Иннопром-2021 посетят гости из 23 стран

Также на открытии выставки ждут Михаила Мишустина и Денис Мантуров
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
"Иннопром" проведут с соблюдением мер безопасности

"Иннопром" проведут с соблюдением мер безопасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международную промышленную выставку «Иннопром-2021» посетят представители 23 стран. Об этом сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Также на открытии выставки ждут российского премьера Михаила Мишустина и федерального министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Они откроют итальянский павильон на «Иннопроме».

Также в выставке примут участие глава МинЖКХ РФ Ирек Файзуллин, который примет участие в мероприятии «Промышленная политика в сфере строительства».

Гости и участники выставки «Иннопром» должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, либо документ о прохождении вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что покажут на «Иннопроме-2021», на который попадут не все: подводные беспилотники и японских роботов. Из-за коронавируса на выставке будут действовать ограничения (подробнее)