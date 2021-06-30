В Свердловской области продлили предупреждение о непогоде

На регион надвигаются грозы с градом и сильным ветром Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели продлили предупреждение о непогоде в Свердловской области. На регион надвигаются грозы с градом и сильным ветром до 20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков такая погода в отдельных районах области продержится до субботы, 3 июня. Напомним, что в Уральском гидрометцентре рассказали, что осадки в регион принесет циклон с Европейской территории России.

- Чтобы уберечь себя от происшествий рекомендуем соблюдать меры безопасности и выполнять рекомендации спасателей, - отметили в МЧС по Свердловской области.

Спасатели напомнили, что о происшествиях необходимо сообщать в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону - 101 или на единый номер вызова экстренных служб - 112.