Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 30 июня 2021 года

В Екатеринбурге строго следят за соблюдением мер предосторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 272 новых случаев заражения коронавирусом, из которых только 75 приходятся на уральскую столицу.

Остальные случаи COVID-19 приходятся на Кушву, ЗАТО Свободный, Красноуральск, Нижний Тагил, Невьянск, Ивдель, Дегтярск, Качканар и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 93 984 человека. Из которых 87 537 пациентов полностью победили вирус. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 251 уральца.

На данный момент медики оценивают состояние 462 человек как тяжелое, из них 298 человек размещены в палатах интенсивной терапии, 224 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 17 случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 843 человека.

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