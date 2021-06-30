Глава Минздрава Свердловской области посетил больницу № 1 в Нижнем Тагиле

Фото: Константин Шестаков

Глава Минздрава Свердловской области Андрей Карлов накануне, 29 июня, посетил больницу № 1 в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минздрава Константин Шестаков.

- Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов сегодня работает в ГБ №1 Нижнего Тагила, - кратко сообщил он.

Известно, что Андрей Карлов приехал в больницу №1 с проверкой. Напомним, что ранее вице-губернатор Свердловской области в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) опроверг массовое увольнение врачей из медучреждение, о котором идет речь.

- Мы получали обращения, что ушли врачи из Горбольницы №1 Нижнего Тагила. Хочу обратить внимание, что на базе этой больницы временно разворачивались ковидные койки, соответственно, временно принимался медицинский персонал. Когда ковидные койки были свернуты, медицинский персонал вернулся в свои учреждения, кто-то мог уйти на пенсию, кто-то мог перейти в другую больницу. Но никакого массового увольнения персонала не было, - рассказывал Павел Креков.