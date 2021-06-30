Самыми «вкусными» стали столовые в гимназии № 177 детском саду № 53 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выбрали школу и садик, где вкуснее всего кормят. Мэрия подвела итоги общегородского конкурса. Самыми «вкусными» стали столовые в гимназии № 177, где питание учащихся обеспечивает ООО «Школяр» и детском саду № 53.

- Благодаря совместной работе, участвуя в этом конкурсе мы поднимаем культуру питания и формируем здоровый образ жизни наших детей, - сказал начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Константин Шевченко.

На втором месте по итогам конкурса оказались общеобразовательная школа № 122 с углубленным изучением отдельных предметов и ООО «Каскад» Железнодорожного района, а также детский сад комбинированного вида № 510 Верх-Исетского района.

Третье место заняли лицей № 110 имени Л.К. Гришиной и ООО «Славянка» Октябрьского района», средняя общеобразовательная школа № 67 с углубленным изучением отдельных предметов и ЕМУП «Школьно-базовая столовая № 11» Орджоникидзевского района, а также детский сад № 571 Кировского района. Всем победителям вручили дипломы, а участникам - благодарственные письма.