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Происшествия30 июня 2021 10:48

Уральца, жестоко избившего сестру, приговорили к пяти годам колонии

Александр Шенский уверял суд, что ему пришлось обороняться, когда девушка напала на него с ножом
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Уральца на пять лет оправили в исправительную колонию строгого режима

Уральца на пять лет оправили в исправительную колонию строгого режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуральске вынесли приговор уральцу, жестоко избившему сестру в декабре 2020 года. Александр Шенский кинулся на девушку, когда та пригрозилась выгнать из квартиры их младшего брата.

- Шенский пришел в гости в квартиру своей сестры, где распивал спиртное. Между сестрой и братом произошла ссора. Взаимные оскорбления закончились тем, что Шенский ударил сестру по голове рукой, отчего она упала на пол, а затем избивал ее ногами по голове, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму головы и впала в кому. В сознание она пришла только спустя более месяца.

На судебном заседании мужчина вину не признал, утверждая, что сестра накинулась на него с ножом, и ему пришлось обороняться. Однако гособвинитель представил доказательства, которые это опровергли.

Александра Шенского признали виновным по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Суд приговорил его к пяти годам исправительной колонии строгого режима.