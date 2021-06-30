В аэропорту Кольцово показали специальный рентген, с помощью которого ловят контрабандистов

Аппарат моментально может обнаружить контрабанду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово 30 июля впервые показали специальное техническое средство таможенного контроля - рентген-установку для проверки внутриполостного сокрытия контрабанды.

- Бывают случаи, когда пассажиры что-то прячут у себя в карманах, а бывает и так, что провозят товар внутри себя. Но наш аппарат моментально может обнаружить контрабанду, - говорит начальник таможенного поста аэропорта Кольцово Дмитрий Шишкин.

С помощью устройства можно обнаружить незаконные предметы внутри человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Например, не так давно пассажир пытался перевезти гашиш из Республики Таджикистан под видом зубной пасты в тюбиках. Незадачливому пассажиру назначили наказание в виде лишения свободы на 3 года в колонии строгого режима.

По словам сотрудников аэропорта, контрабанда в основном идет из Китая. Чаще всего это синтетические наркотики. Практически все преступления совершены посредством пересылки запрещенных веществ в международных почтовых отправлениях.

- Наши собаки обучены на поиск различных видов контрабанды: наркотические и психотропные вещества, их прекурсоры, денежные знаки и различные виды табачных изделий, - рассказывает таможенный инспектор по связям с общественностью Марина Гузикова.

На сегодняшний день кинологами используется 22 служебные собаки. В основном служат такие породы, как бельгийские и немецкие овчарки, лабрадоры-ретриверы и спаниели. Помимо этого, в Кольцовской таможне уже 7 лет работает ирландский красный сеттер.

Чем длиннее нос, тем собака лучше Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На самом деле порода собаки не имеет сильного значения! Чем длиннее нос, тем собака лучше. У каждого нашего пса есть свой личный владелец, в основном — это наши таможенники, - добавляет Марина.

С самого начала с собаками работают кинологи, а после службы их забирают владельцы. В основном четвероногие сотрудники служат около 5 лет. Всего в 2021 году при участии кинологов из незаконного оборота изъято более 5000 граммов и 4000 таблеток наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ и прекурсоров.

Сотрудники воздушной гавани отмечают, что на протяжении многих лет по уголовным делам о преступлениях, связанных с контрабандой наркотиков, не было ни одного случая вынесения судом оправдательного приговора.