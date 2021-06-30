Три участка трассы «Екатеринбург-Пермь» отремонтируют за 112 миллионов рублей

На ремонт выделят федеральные деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе «Екатеринбург – Пермь» отремонтируют три участка общей протяженностью в 68 километров. Речь идет об участках с 232 до 250, с 276 до 301 и от 301 до 326 километра. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На ремонт трассы между столицами соседних регионов из федерального бюджета потратят 112 миллионов рублей. Эти участки нужно привести в порядок перед строительством скоростной магистрали, которая соединит Екатеринбург и Казань. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Напомним, что протяженность трассы от уральской столицы до Казани составит 918 километров.