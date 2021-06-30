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Недвижимость30 июня 2021 10:13

Три участка трассы «Екатеринбург-Пермь» отремонтируют за 112 миллионов рублей

Деньги выделят из федерального бюджета
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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На ремонт выделят федеральные деньги

На ремонт выделят федеральные деньги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На трассе «Екатеринбург – Пермь» отремонтируют три участка общей протяженностью в 68 километров. Речь идет об участках с 232 до 250, с 276 до 301 и от 301 до 326 километра. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На ремонт трассы между столицами соседних регионов из федерального бюджета потратят 112 миллионов рублей. Эти участки нужно привести в порядок перед строительством скоростной магистрали, которая соединит Екатеринбург и Казань. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Напомним, что протяженность трассы от уральской столицы до Казани составит 918 километров.