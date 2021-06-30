В Нижнем Тагиле и окрестностях за месяц утонули 6 человек

Чаще всего уральцы тонут в состоянии алкогольного опьянения Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первый месяц лета 2021 года в Нижнем Тагиле утонули два человека, еще четверо погибли на водоемах в Горноуральском городском округе. Пять человек – это взрослые, которые купались в нетрезвом состоянии, еще один погибший – подросток.

Два трагических инцидента произошли на реке Чусовая в Нижнем Тагиле и у Шихана, четыре случая приходятся на село Петрокаменское, на поселки Покровка и Зональный, а также на озеро Щучье. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Спасатели МЧС предупреждают, что купаться в нетрезвом состоянии в водоемах нельзя, так запрещено оставлять детей одних вблизи водоемов.