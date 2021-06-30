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Происшествия30 июня 2021 9:48

В Нижнем Тагиле и окрестностях за месяц утонули 6 человек

Пять из них были в нетрезвом состоянии
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Чаще всего уральцы тонут в состоянии алкогольного опьянения

Чаще всего уральцы тонут в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первый месяц лета 2021 года в Нижнем Тагиле утонули два человека, еще четверо погибли на водоемах в Горноуральском городском округе. Пять человек – это взрослые, которые купались в нетрезвом состоянии, еще один погибший – подросток.

Два трагических инцидента произошли на реке Чусовая в Нижнем Тагиле и у Шихана, четыре случая приходятся на село Петрокаменское, на поселки Покровка и Зональный, а также на озеро Щучье. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Спасатели МЧС предупреждают, что купаться в нетрезвом состоянии в водоемах нельзя, так запрещено оставлять детей одних вблизи водоемов.