Вакцину распределят по поликлиникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 июня 2021 года в Екатеринбург доставили еще 12 тысяч доз вакцины «Спутник V», которые доставили в ГАУ «Фармация». Вакцину распределят по поликлиникам.

- Мы постараемся максимально быстро распределить препарат по поликлиникам, чтобы продолжать вакцинацию от коронавируса, - заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, в ближайшие дни в Свердловскую область поступят новые партии отечественной вакцины.

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